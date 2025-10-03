Kaza, Mahmudiye ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesi yakınlarında D200 karayolunda yaşandı. Ankara yönünden Eskişehir’e seyir halinde olan ve içinde Milletvekili Ayşen Gürcan, basın danışmanı ile şoförünün bulunduğu araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan Milletvekili Gürcan ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazanın ardından AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve kent protokolünden birçok isim, hastaneye gelerek Milletvekili Gürcan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAYNAK: ANKARA/TEKHA

