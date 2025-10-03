Şeriban ÖZÇAKMAK ­- Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı'nın 9. Başvuru Çağrı İlanı geçtiğimiz aylarda yayımlanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, IPARD III Programı 10'uncu Başvuru Çağrı İlanı'nın da yayımlandığını açıkladı. Bakan Yumaklı, IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanının toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak tespit edildiğini duyurdu.

9. İlan İçin Başvurular 14 Kasım 2025 Tarihinde Sona Erecek

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD III Programı'nın 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında kırmızı et, kanatlı eti, süt ve yumurta üreten işletmelere yüzde 60 ila yüzde 75 oranında hibe desteği sağlanacak. Mart ayında açıklanan çağrı takvimi doğrultusunda belirlenen ilanın destek bütçesi 43 milyon avro oldu. 9. Başvuru Çağrı İlanı programı için 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular, 15 Eylül saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı illerde bulunan TKDK il koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlandı. Son başvuru tarihi ise 14 Kasım saat 18.00 olarak belirlendi. Başvurular, yatırımın gerçekleştirileceği ilin il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine yapılabilecek.

IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı'nın ise, 'Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar' tedbirinden yayımlandığı bildirildi. 10. Çağrı İlanı'nın toplam destek bütçesinin 50 milyon avro olarak belirlendiğini vurgulayan Yumaklı, 'Çağrı kapsamında süt, et, yumurta, meyve ve sebze ile su ürünlerinin işlenmesine, süt toplama merkezlerine, soğuk hava depolarına yönelik yatırımlara destek verilecektir. Böylece 188 milyon avro bütçeli IPARD III Programı 2025 yılı çağrı takvimi tamamlanmış oldu. IPARD III Programı 10. Başvuru Çağrı İlanı'nın yayımlanmasıyla birlikte; 2025 yılı Mart ayında kamuoyuyla paylaşılan toplam 188 milyon avro bütçeli çağrı takvimi tamamlanmış; takvim kapsamında çıkılması planlanan tüm çağrı ilanlarına çıkılmıştır' açıklamasında bulundu.

10. İlan İçin Başvurular 29 Aralık 2025 Tarihinde Sona Erecek

10. Başvuru Çağrı İlanı programı için 81 ilden başvuru alınacak. Başvurular18 Kasım'da başlayacak. Son başvuru tarihi 29 Aralık olarak belirlendi. Ancak, online proje başvuru sistemi 24 Aralık'ta kapatılacak. Başvurular, yatırımın gerçekleştirileceği ilin il koordinatörlükleri veya il irtibat ofislerine yapılabilecek.

'Yüzde 50-75 Arasında Hibe Desteği Verilecek'

Bakan Yumaklı, mikro, küçük veya orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan tüzel ve gerçek kişilerin başvuru yapabileceği çağrıda %50-%75 arasında hibe desteği verileceğine dikkati çekerek, TKDK tarafından 2011 yılından bu yana uygulanan IPARD Programı kapsamında kırsal kalkınmayı; üretim ve insanı merkezine alan, planlı ve sürdürülebilir bir anlayışla yürüttüklerinİ açıkladı. Girişimcilere, üreticilere ve yatırımcılara sağladıkları desteklerle AB standartlarında tesisleri Türkiye'ye kazandırdıklarını aktaran Yumaklı, 'Bu tesislerle ihracatımızı artırıyor, insanımıza yerinde istihdam imkânı oluşturuyoruz. Uyguladığımız programlarla bir yandan üretimi, diğer yandan yerinde işleme ve pazarlamayı desteklemeye ve kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

'205,7 Milyar TL'lik Yatırım İle 105 Bini Aşkın Kişiye İstihdam Sağlandı'

Bakan Yumaklı, 2011 yılından beri uygulanan IPARD Programları kapsamında bugüne kadar 26 bin 477 adet tesis ve projenin ülkeye kazandırıldığını ve bu kapsamda girişimcilere reel fiyatlarla toplam 96,9 milyar TL hibe desteği verildiğini vurgulayarak, desteklerle birlikte yaklaşık 205,7 milyar TL'lik yatırım hayata geçirilerek 105 bini aşkın kişiye istihdam sağlandığını açıkladı.

'Kadınlara ve Gençlere Pozitif Ayrımcılık Yapılıyor'

IPARD Programı kapsamında kadın ve gençlere ise pozitif ayrımcılık yapıldığını aktaran Bakan Yumaklı, 'IPARD Programları kapsamında 2011 yılından itibaren 14 bin 340 genç yatırımcıya 64,9 milyar TL hibe desteği verilirken; 7 bin 69 kadın yatırımcıya ise toplamda 31 milyar TL hibe desteği verilmiştir. IPARD III Programının ilk uygulama yılı olan 2024 yılından bugüne ise desteklenmeye hak kazanan proje sayısı bin 806'ya, hibe desteği 11,6 milyar TL'ye ve bu yatırımların hayata geçmesiyle oluşacak toplam yatırım tutarı 18,4 milyar TL'ye ulaşmıştır' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı ilanı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

Kaynak : PERRE