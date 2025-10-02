Üç Günlük Alışveriş Festivali

Sıratut Mahallesi'nde, eski otogar alanında kurulu Şahinbey Çarşısı'nda düzenlenecek etkinlik, 'kermes tadında' bir alışveriş atmosferi sunacak. Organizasyona giyimden elektroniğe, gıdadan kozmetiğe kadar birçok sektörden işletme katılacak. Etkinlik boyunca ürünlerde yüzde 80'e varan indirimler uygulanacak.

İndirim günlerinde yer alacak başlıca sektörler arasında giyim, yöresel lezzetler, kitap ve kırtasiye ürünleri, güzellik ve bakım malzemeleri, teknoloji ürünleri, cafe ve restoran hizmetleri, turizm acenteleri ve optik ürünleri bulunuyor.

Sosyal Etkinliklerle Desteklenecek

Şahinbey Çarşısı'ndaki etkinlik, sadece alışveriş fırsatlarıyla değil, aynı zamanda sosyal etkinliklerle de dikkat çekecek. Çocuklara yönelik aktiviteler, çeşitli stantlarda düzenlenecek tanıtım ve tadım etkinlikleri ile ziyaretçilere keyifli bir ortam sunulacak.

Organizasyon yetkilileri, indirim günlerinin yerel üreticiler ve işletmeler açısından da önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Yetkililer, 'Şahinbey Çarşısı'nda düzenlenen bu etkinlik, vatandaşların uygun fiyatlarla alışveriş yapabilmesinin yanı sıra yerel işletmelerin desteklenmesine de katkı sağlayacak' ifadelerini kullandı.

Etkinlik Takvimi

Tarih: 3 - 5 Ekim 2025

Yer: Sıratut Mahallesi, Eski Otogar Alanı - Şahinbey Çarşısı

Kaynak : PERRE