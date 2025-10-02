Şeriban ÖZÇAKMAK - Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, İsrail donanmasının uluslararası sularda insani yardım götüren 'Sumud Gemisi / Küresel Sumud Filosu'na müdahale ettiği, bu sırada Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemide ciddi hak ihlalleri yaşandığı vurgulandı.

İsrail tarafından gerçekleştirilen bu fiillerin uluslararası hukukta soykırım ve insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirildiğini belirten Yüksel, sorumlular hakkında derhal soruşturma açılmasını talep etti.

Dilekçede, Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesi hatırlatılarak, yabancı ülkede Türk vatandaşlarına karşı işlenen suçlarda Türk mahkemelerinin yargı yetkisi bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları ve ulusal-uluslararası basın haberlerinin delil olarak sunulacağı kaydedildi.

Avukat Ferdi Yüksel, şüpheliler hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını, faillerin Türkiye'de yargılanmasını ve uluslararası yargı mercileri nezdinde sorumluluklarının takip edilmesini talep etti.

Suç duyurusu dilekçesi, 2 Ekim 2025 tarihinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

