Kurumsal İş Birliği ile Sosyal Haklar Genişliyor

PERRE Haber Ajansı adına Abdurrahman Akçal ve Kahve Diyarı adına da Emine Tosun arasında imzalanan protokol, ajans çalışanlarının sosyal olanaklarını geliştirmek ve günlük yaşamda avantaj sağlamalarını amaçlıyor. Protokol kapsamında PERRE Haber Ajansı'na bağlı muhabirler, editörler, teknik ekip ve diğer personel, Kahve Diyarı'nda sunulan yiyecek ve içecek ürünlerinden özel indirimlerle faydalanabilecek.

İş birliği sayesinde özellikle sahada görev yapan muhabirlerin, haber takibi sırasında vakit geçirdikleri sosyal alanlarda daha uygun fiyatlarla hizmet alması hedefleniyor.

'Çalışanlarımıza Değer Katacak'

PERRE Haber Ajansı yönetimi, anlaşmanın çalışanlara yönelik sosyal hakların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

'Sahada gece gündüz emek veren muhabirlerimiz ve tüm ajans ekibimizin sosyal haklarını geliştirmek için iş dünyasıyla çeşitli iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Kahve Diyarı ile imzaladığımız bu protokol, çalışanlarımızın hem dinlenme hem de sosyalleşme alanlarında avantaj sağlamalarına katkı sunacaktır.'

Adıyamanlı Gazetecilere Özel Avantaj

Adıyaman'ın en çok ziyaret edilen sosyal alanlarından biri olan Aryon AVM'de yer alan Kahve Diyarı, PERRE Haber Ajansı çalışanlarına yönelik bu özel uygulama ile medya sektörüne destek veren işletmeler arasına katıldı. Protokol ile birlikte PERRE Haber Ajansı personeli, kimlik kartlarını ibraz ederek indirimli menülerden yararlanabilecek.

Bu tür iş birliklerinin önümüzdeki süreçte farklı sektörlere de yaygınlaştırılması ve PERRE Haber Ajansı çalışanlarına yönelik yeni sosyal destek paketlerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Kaynak : PERRE