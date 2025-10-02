Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan öncülüğünde, tütün üreticilerinin sektör sorunlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ticaret İl Müdürlüğü, Mali Müşavirler Odası, İl ve İlçe Ziraat Odası Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası ve Adıyaman Muhtarlar Derneği yetkililerinin yanı sıra tütün kooperatifleri yetkilileri ile çok sayıda tütün üreticisi katıldı.

Toplantıda, tütün kooperatifleri ve üreticilerinin üretim ve pazarlama sorunları ele alınıp durum analizi yapıldı.

Kaynak : PERRE