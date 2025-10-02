Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Karapınar Mahallesi'nde belediyeye ait sağlıklı yaşam ve spor merkezinin yanında 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen ek hizmet binasının şantiyesinde incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

'Dağınıklık Olmadan Daha Konforlu Koşullarda Hizmet Sunacağız'

6 Şubat depremlerinde belediye hizmet binasının yıkılması nedeniyle birçok müdürlüğün konteynerlerde ve farklı mahallelerde hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Tutdere, 'Bu durum hizmet kalitesini düşürüyor, vatandaşlarımızı yoruyor. Ek hizmet binamız tamamlandığında icrai birimlerimizi buraya taşıyacağız. Hem bütünlüğü sağlayacağız hem de daha konforlu koşullarda hizmet sunacağız' dedi.

5 Ayda Tamamlanması Hedefleniyor

Ek hizmet binasının 5 ay içinde tamamlanacağını belirten Başkan Tutdere, '6 Şubat'ın yaralarını sarmak için imkânlarımız elverdikçe üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir mazerete sığınmadan şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE