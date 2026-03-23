Eskişehir’de gece saatlerinde meydana gelen ve toplamda 8 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan zincirleme trafik kazası sonrası adli makamlar harekete geçti. Kazada yaralananlar arasında eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ile kızı, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulunuyor.

Bakan Gürlek’ten Soruşturma Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kaza süreciyle ilgili şu bilgileri paylaştı:



"Eskişehir’de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

