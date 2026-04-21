Eskişehir’de düzenlenen Ulusal Din Sosyologları Kongresi ve Akademik Zirvesi, yoğun katılım ve verimli oturumlarla tamamlandı. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, araştırmacılar ve davetlilerin katıldığı kongrede, din sosyolojisinin güncel meseleleri ve teorik yaklaşımları ele alındı. “Aile” özel temasıyla gerçekleştirilen programda, toplumsal yapı içinde ailenin yeri, dönüşümü ve geleceği çok yönlü olarak değerlendirildi. İki gün süren etkinlikte yapılan sunumlar ve tartışmalar, akademik çevrelerde önemli bir etkileşim ortamı oluşturdu. Katılımcılar, kongrenin hem içerik hem de organizasyon açısından verimli geçtiğini ifade etti. Program boyunca ortaya konulan fikirlerin, din sosyolojisi alanında yeni çalışmalara zemin hazırlaması bekleniyor.

Kongre Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Adnan Adıgüzel katılımcılara hitap etti. Ardından Rektör Yardımcısı Emine Gümüşsoy, ailenin toplumsal yapıdaki önemine değindi.

Programa Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir, Tepebaşı İlçe Müftüsü Fatih Kaya, Eskişehir Adıyamanlılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Sait Göksu, Mehir Aile Platformu temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Aile Teması Farklı Yönleriyle Ele Alındı

Kongrenin ilk gününde “aile” teması kapsamında birçok akademisyen sunum gerçekleştirdi. Ailenin değişimi, dijitalleşmenin etkileri, karma evlilikler ve modern dönemde aile yapısı gibi başlıklar detaylı şekilde değerlendirildi.

Farklı üniversitelerden katılan araştırmacılar, gerçekleştirdikleri sunumlarla akademik etkileşime katkı sundu. İlk günün devamında yaklaşık 30 bildiri sunularak alanın farklı boyutları ele alındı.

Alanın Sorunları ve Geleceği Tartışıldı

Kongrenin ikinci gününde ise din sosyolojisinin mevcut durumu, sorunları ve geleceği üzerine değerlendirmeler yapıldı. Akademisyenler, alanın yapısal sorunları, yeni araştırma alanları ve eğitim süreçleri üzerine görüşlerini paylaştı.

Gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde katılımcılar, sunumlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın sonunda genel değerlendirme yapılarak kongre tamamlandı.

Akademik Katkı ve Yeni İş Birlikleri

Kongre boyunca yapılan tartışmaların, din sosyolojisi alanında akademik üretime katkı sağlaması ve yeni iş birliklerine zemin oluşturması bekleniyor. Etkinlik, katılımcılar tarafından başarılı ve verimli bir organizasyon olarak değerlendirildi.

Kaynak: Adıyamanlılar Net