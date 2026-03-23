Adıyaman'da su ürünleri avlanma yasağına ilişkin uygulama takvimi açıklandı. Adıyaman Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre, il genelinde balıklar ve diğer su ürünlerinin üreme dönemi olması nedeniyle, 01 Nisan - 30 Haziran 2026 tarihleri arasında iç sularda (baraj, göl, gölet ve akarsular) her türlü su ürünü avcılığı yasaklanacak. Uygulamanın, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu kanuna bağlı yönetmelik ve 6/1 ile 6/2 numaralı tebliğler kapsamında yürütüleceği bildirildi.

Belirtilen süre boyunca balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal sahaları çevresinde avcılıkta kullanılan ekipmanların bulundurulmasına izin verilmeyecek.

Yasak süresince avlanması yasaklanan su ürünlerinin; satışı, nakli ve imalatta kullanımı da her ne şekilde olursa olsun yasak kapsamında olacak. Yasak başlamadan önce avlanmış ve satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerinde bulunan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içinde ilgili il veya ilçe müdürlüğüne başvurularak stok tespiti yaptırılması gerekecek.

Stok tespiti yapılan ürünler, il veya ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamayacak, satılamayacak, nakledilemeyecek ve ihraç edilemeyecek. Ayrıca, yasak öncesinde avlanarak stok tespiti yapılan iç su balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satış, nakil, pazarlama ve işleme işlemlerinin tamamlanması zorunlu olacak.

Belirtilen kurallara uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE