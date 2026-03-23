Mahkeme, eylemin TSK’nın itibarını zedelediği görüşüne yer verdi.

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu’nun açtığı dava karara bağlandı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun verdiği “TSK’dan ayırma” kararına karşı yapılan iptal başvurusunu reddetti.

Eylemin Etkisi Dikkate Alındı

Mahkemenin gerekçeli kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve kamuoyunda oluşturduğu etkinin değerlendirildiği belirtildi. Eylemin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin saygınlığına zarar verecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Planlama Vurgusu

Kararda ayrıca, söz konusu davranışın önceden planlandığı yönünde kanaat oluştuğu ve bu durumun askerlik yeminiyle ilgili kamuoyunda olumsuz bir algıya yol açtığı kaydedildi.

Hukuka Aykırılık Bulunmadı

Mahkeme, tüm değerlendirmeler ışığında Yüksek Disiplin Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek davanın reddine karar verdi.

