Adıyaman'da eşiyle birlikte kasaplık yapan Ayşegül Kasap, Ramazan ayı boyunca satışların durgun geçtiğini, bayram öncesi dahil satışların eski bayramlara kıyasla oldukça az olduğunu ifade etti.

'Alışverişlerimiz Eskisi Gibi Olmadı'

Kasap, 'Burada eşimle kasaplık yapıyoruz, beraber çalışıyoruz. Bayramda bile eski bayramlar gibi satış olmadı. Ramazan boyunca da normal günler gibi satış yaptık. İnsanların alım gücü kalmamış. Küçük esnaf, market rekabeti nedeniyle zor durumda. O yüzden alışverişlerimiz eskisi gibi olmadı' dedi.

Kırmızı et fiyatlarına değinen Ayşegül, 'Kıyma 800-850, kuşbaşı 900, sucuğumuz 850 lira. Bu fiyatlar en normal fiyatlar, elimizden geldiği kadar düşük fiyatlarda vermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

'Bu Saate Kadar Sadece 200 Liralık Alışveriş Yaptım'

Gün boyu satışların çok düşük olduğunu belirten Ayşegül, 'Bugün bu saate kadar sadece 200 liralık alışveriş yaptım. Gelen müşteriler en fazla 500-600 liralık alışveriş yapıyor. Ramazan Bayramı öncesinde en çok alan müşteri 2 kilo et aldı' ifadelerini kullandı.

