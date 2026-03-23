Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, kısa bir aranın ardından bugün okullarına dönen öğrencilere seslendi. Bakan Tekin, tatil döneminde dinlenen öğrencilerin artık hedeflerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

"Hedeflerimizi Belirleyerek Çalışma Vakti"

Bakan Tekin, öğrencilerin tatilde zihinlerini tazelediğini belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Sevgili Öğrencilerim, Bayram sevinciyle birleşen ara tatilde dinlenerek zihinlerinizi tazelediniz. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayarak tatilin tadını doyasıya çıkardınız. Bu kısa aranın ardından bugün okullarımıza kavuştuk. Şimdi hedeflerimizi belirleyerek bu doğrultuda çalışma vakti. Yeni dönemde sizlere rehberlik eden ve her zaman sizi destekleyen kıymetli öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar, sizlere başarılar diliyorum. Haftanız güzel olsun…"

