MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel’in ev sahipliğinde parti binasında düzenlenen programa; Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, Ülkü Ocakları Başkanı Cem Keskin, ilçe başkanları, KAÇEP üyeleri, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Partililer ve vatandaşlar tek tek bayramlaşarak Ramazan Bayramı’nın manevi atmosferini birlikte paylaştı.

Programda konuşan İl Başkanı Tolga Adıgüzel, MHP teşkilatlarının güçlü yapısına vurgu yaparak, katılım sağlayan herkese teşekkür etti. Adıgüzel, teşkilat içerisinde gönül birliğinin esas olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burada baskı yok, zorlama yok, tehdit yok! Sadece adanmışlık, samimiyet, iman ve inanç var. Bu dava gönül işidir. Birlik ve beraberliğimiz, inancımızdan ve davamıza olan bağlılığımızdan gelmektedir.”

Bayramların toplumsal kaynaşma açısından büyük önem taşıdığını dile getiren Adıgüzel, MHP teşkilatlarının her zaman vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceğini ifade etti.

Program, yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.

HABER KAYNAK: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA