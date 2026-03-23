Türkiye genelinde 42 ili kapsayan organizasyonda toplam 390 farklı arsa, açık artırma yöntemiyle yeni sahiplerini bulacak.

2-3 Nisan’da Gerçekleşecek

Müzayede, 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Katılımcılar, hem fiziki salonlardan hem de online platform üzerinden açık artırmaya dahil olabilecek.

KDV Muafiyeti ve Cazip Ödeme Seçenekleri

Satışa sunulan arsalar KDV’den muaf olarak yatırımcılara sunulurken, ödeme koşulları da dikkat çekiyor:

%25 peşinat ile 24 ay vade imkânı

Peşin ödemelerde %20 indirim avantajı

Bu esnek ödeme seçenekleri, hem bireysel yatırımcılar hem de şirketler için önemli bir fırsat sunuyor.

İki Büyük Şehirde Fiziki Katılım Noktası

Müzayedeye fiziki olarak katılmak isteyenler için iki farklı lokasyon belirlendi:

İstanbul: TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece)

Ankara: İlbank Sosyal Tesisleri (Macunköy / Yenimahalle)

Ayrıca Türkiye’nin her yerinden online katılım imkânı da sunularak geniş bir yatırımcı kitlesine erişim sağlanıyor.

Türkiye Genelinde Yatırım Fırsatı

Farklı şehirlerde ve çeşitli niteliklerde satışa sunulacak arsalar, konut, ticaret ve karma projeler geliştirmek isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Özellikle gelişmekte olan bölgelerde yer alan arsaların, uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Müzayede ile ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, 444 84 34 numaralı çağrı merkezinden veya “muzayede.emlakyonetim.com.tr” adresinden bilgi edinebilecek.

Uzmanlar, bu tür büyük çaplı arsa satışlarının gayrimenkul piyasasında hareketlilik oluşturduğunu ve yatırımcılar açısından stratejik fırsatlar sunduğunu belirtiyor.

CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA