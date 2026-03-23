İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırıları sırasında hava savunma sistemlerinin yetersiz kalmasına ilişkin İsrail ordusundan yeni bir açıklama geldi. Yapılan incelemeler sonucunda, Dimona ve Arad kentlerini hedef alan iki ayrı füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgeye düşmesinin "tamamen tesadüf" olduğu iddia edildi.

"Sistematik Başarısızlık Yok" Savunması

İsrail ordusu, söz konusu füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlıklar taşıdığını belirtti. Hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef almasına rağmen teknik aksaklıklar sebebiyle imha işleminin başarısız olduğu aktarıldı. Açıklamada, bölgeyi hedef alan önceki iki füze saldırısının başarıyla önlendiği hatırlatılarak, sistemlerde "sistematik bir başarısızlık" bulunmadığı savunuldu.

