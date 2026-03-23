Bakanlık, özellikle Orta Doğu başta olmak üzere tüm bölgelerde yaşayan veya seyahat eden Amerikalıların daha dikkatli olmalarını istedi.

Diplomatik Temsilcilikler Hedefte

Yapılan resmi açıklamada, dünya genelindeki ABD diplomatik temsilciliklerinin halihazırda hedef alındığına dikkat çekildi. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte hava sahasının zaman zaman kapatılabileceği, bu durumun ise seyahatlerde ciddi aksamalara yol açabileceği kaydedildi.

"İran Bağlantılı Gruplar Hedef Alabilir"

Bakanlık, "İran bağlantılı grupların dünya genelinde Amerikalılarla bağlantılı noktaları hedef alabileceği" uyarısında bulundu. Yurt dışındaki vatandaşlara, bulundukları bölgelerdeki en yakın ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından yayımlanan güncel güvenlik duyurularını yakından takip etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamanın sonunda, Orta Doğu öncelikli olmak üzere tüm ABD vatandaşlarına teyakkuzda kalmaları ve çevrelerine karşı daha duyarlı olmaları çağrısı yinelendi.

