Kobi’lerin Dönüşüm Yolculuğuna Güçlü Katkı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmayı ve modernizasyon süreçlerini hızlandırmayı hedefleyen program kapsamında, işletmelerin dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerine tam destek sağlanacak.

Kobilere Eğitim Ve Danışmanlık Hizmeti

SEGEM’ler aracılığıyla KOBİ’lere; kurumsallaşma ve modernizasyon, üretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesi, pazarlama ve bilgi yönetimi kapasitesinin artırılması, teknoloji adaptasyonu ve dijital dönüşüm, yalın üretim, yapay zekâ tabanlı çözümler ve yeşil dönüşüm alanlarında kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.

Yıllık 5 Milyon Lira Geri Ödemesiz Destek

Belirlenen program dahilinde Sektörel Gelişim Merkezleri; 10 yıl süreyle yüzde 100 oranında ve yıllık 5 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenecek. Bu finansal destekle birlikte yerel üreticilerin teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi ve küresel standartlara ulaştırılması amaçlanıyor.

HABER KAYNAK: TEKHA