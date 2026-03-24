

Uzmanlar Verem Belirtilerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Bulaşıcı bir hastalık olan veremin belirtilerine dikkat çeken müdürlük, vatandaşların erken teşhis konusunda duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı.

Bu Belirtiler Varsa Dikkat Edilmeli

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastalığın en yaygın görülen semptomları sıralanarak şu uyarılarda bulunuldu: "Verem (Tüberküloz) Belirtileri; ateş, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, iki haftadan uzun süren kuru öksürük ve kanlı balgam."

Bulaşıcı Riskine Karşı Hekim Kontrolü Şart

Veremin bulaşıcı doğasına vurgu yapan sağlık yetkilileri, özellikle uzun süreli öksürük şikayeti olan bireylerin vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti. Yapılan duyuruda, "Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Bu belirtiler varsa mutlaka hekime başvurun" ifadeleriyle erken müdahalenin önemine dikkat çekildi.