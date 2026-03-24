Saldırıların hedefinde bu kez İsrail’in güney bölgeleri yer aldı.

Hava Savunma Sistemleri Devreye Girdi

İsrail ordusu tarafından yapılan resmi açıklamada, İran topraklarından atıldığı tespit edilen füzelerin engellenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği duyuruldu. Yedioth Ahronot gazetesi, söz konusu saldırılar nedeniyle Birüssebi (Beer Sheva) kenti ve Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerinde siren seslerinin yükseldiğini aktardı.

Füzelerden Biri Açık Alana Düştü

Saldırı sırasında fırlatılan füzelerden birinin yerleşim yerlerinin dışındaki açık bir alana düştüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralanma Bildirilmedi

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırının ardından yaptığı ilk değerlendirmelerde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığını kaydetti. Bölgedeki teyakkuz halinin sürdüğü bildirildi.



HABER: İRAN / TEKHA