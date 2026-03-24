14 Mart 2026'da Türkiye Atletizm Federasyonu ev sahipliğinde İzmir İnciraltı Kent Ormanı'nda gerçekleştirilen şampiyonada büyükler, U20 ve U18 kategorilerinde yarışmalar yapıldı. Türkiye takımı 4 birincilik ve 1 ikincilik kupası kazanarak takım klasmanında üstünlük sağladı.

Maraton yürüyüşte kadınlarda Ayşe Aslan 3:50:10, U23'te Esma Öztekin 4:08:47'lik derecelerle Türkiye rekoru kırdı. Büyükler erkeklerde Salih Korkmaz 3:23:25 ile birinci oldu. Genç kategorilerde Muhammed Emin Işık 10 km yürüyüşte 44:15 ile Balkan Şampiyonu oldu.

Genel madalya tablosunda Türkiye 11 madalya ile zirvede yer alırken, Yunanistan 6, Ukrayna 5 madalya ile ikinci ve üçüncü oldu.

Detaylı sonuçlar ise şu şekilde:

Maraton Yürüyüş Erkekler: 1. Salih Korkmaz 3:23:25

Maraton Yürüyüş Kadınlar: 2. Ayşe Aslan 3:50:10, 3. Esma Öztekin 4:08:47

U18 Erkekler 10 km: 1. Muhammed Emin Işık 44:15

