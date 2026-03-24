Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde önemli bir tıbbi başarıya imza atıldı. 20 yaşındaki genç bir hastaya uygulanan 'damarlı kemik nakli' yöntemi sayesinde, ilerleyen süreçte ciddi kısıtlamalara yol açabilecek kalça protezi ameliyatının önüne geçildi. Gerçekleştirilen operasyon, kentte bu alanda yapılan ilk uygulama olarak kayıtlara geçti.

Hastalığa Erken Müdahale Hayat Kurtardı

Kalça ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki Emine Uçar'a yapılan detaylı incelemeler sonucunda, tıp literatüründe 'femur başı osteonekrozu' olarak bilinen hastalık teşhisi konuldu. Eski adıyla avasküler nekroz olarak bilinen bu hastalık, uyluk kemiğinin üst kısmında kanlanma bozukluğu nedeniyle kemiğin beslenememesi sonucu ortaya çıkıyor. Süreç ilerlediğinde kemikte çökme ve ileri evrelerde kireçlenme gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ahmet Müdüroğlu, hastalığın en sık nedenleri arasında kortikosteroid kullanımı bulunduğunu belirtirken, bazı damar ve kan hastalıklarının da bu tabloya yol açabileceğini ifade etti. Hastaya ilişkin değerlendirmede ise gebelik sonrası hormonal değişiklikler ve artan pıhtılaşma eğiliminin etkili olduğu değerlendirildi.

Amaç: Protez İhtiyacını Önlemek

Uzmanlar, hastalığın ilerlemesi halinde kalça ekleminde şekil bozukluğu ve geri dönüşü olmayan kireçlenme gelişebileceğine dikkat çekti. Bu durumda genellikle kalça protezi ameliyatı gündeme geliyor. Ancak genç hastalarda protez uygulaması, yüksek hareketlilik nedeniyle erken gevşeme ve tekrar ameliyat riskini beraberinde getiriyor.

Bu nedenle ekip, protez yerine kalça eklemini koruyucu bir yöntem tercih etti. Hastaya, kendi vücudundan alınan damarlı kemik dokusunun kalça bölgesine nakledildiği 'vaskülarize fibula grefti' ameliyatı uygulandı. Operasyon, ortopedi ve plastik cerrahi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Mikrocerrahi Yöntemle Başarılı Nakil

Operasyon sürecine ilişkin bilgi veren Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Uzmanı Op. Dr. Bahadır Çakır, ameliyat sırasında hastanın kendi bacağından damarlarıyla birlikte alınan fibula kemiğinin kalça bölgesine nakledildiğini belirtti. Bu yöntemle kanlanması bozulmuş kemiğin yeniden beslenmesi hedeflendi.

Plastik Cerrahi ve Rekonstrüksiyon Uzmanı Op. Dr. Begüm Kolcu ise söz konusu ameliyatın Şanlıurfa'da ilk kez gerçekleştirildiğini vurgulayarak, bu tür ileri cerrahi işlemlerin artık şehirde de yapılabildiğini ifade etti.

Erken Tanı Vurgusu

Uzmanlar, femur başı osteonekrozunun erken dönemde çoğu zaman röntgen görüntülerinde fark edilemeyebileceğini belirtti. Bu nedenle şüpheli durumlarda manyetik rezonans (MR) görüntüleme yönteminin önemine dikkat çekildi. Erken teşhis sayesinde hastaların geri dönüşü olmayan cerrahi müdahalelerden korunabileceği ifade edildi.

Hasta Sağlığına Kavuştu

Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan Emine Uçar, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

'Ağrılarım dayanılmazdı, yürümekte zorlanıyordum. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Doktorlarıma ve tüm hastane ekibine çok teşekkür ederim.'

Şehirde Sağlık Hizmetlerinde Yeni Dönem

Gerçekleştirilen bu operasyon, Şanlıurfa'da ileri düzey cerrahi uygulamaların yapılabildiğini ortaya koyarken, benzer hastalıkların tedavisinde şehir dışına sevk ihtiyacını azaltacak önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PERRE