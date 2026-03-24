İstanbul Ümraniye’de 19 Mart gecesi meydana gelen ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliyeye Sevk Edilen 7 Şüpheli Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan; aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Barıştırma Girişimi Kanlı Bitti

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istedi. Kundakçı, Canbay ve beraberindeki grup, Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne giderek araç içinde beklemeye başladı.

Çakarlı Araçlarla Saldırı Düzenlendi

Grup araçta beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. İddiaya göre şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu, araç içerisindeki gruba ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan zanlılar hakkında yargı süreci devam ediyor.

İSTANBUL / TEKHA