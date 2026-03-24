Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İBB Kumpas Davası kapsamında duruşmaları takip eden basın mensuplarının karşılaştığı uygulamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bulut, Silivri'de görülen davayı izleyen gazetecilerin maruz kaldığı koşulların mesleki etik, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti. Açıklamada, duruşmaları takip eden basın emekçilerinin kamu adına görev yaptıkları vurgulanarak, bu kişilerin insani olmayan şartlara maruz bırakıldıkları ve kısıtlı fiziki imkanlar ile keyfi uygulamalar yoluyla baskı altında tutuldukları belirtildi.

Gazetecilerin görevlerini yerine getirmelerinin fiilen engellendiğini kaydeden Bulut, duruşma salonunda sesin yeterince duyulamadığını, görüş açısının sınırlandırıldığını ve sanıkların yüzlerinin dahi görülemediğini ifade etti. Bu tür koşullarda yürütülen bir yargılamanın 'şeffaf' olarak nitelendirilemeyeceğini belirten Bulut, söz konusu durumun kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi önünde engel teşkil ettiğini dile getirdi.

Açıklamada, basın özgürlüğünün kısıtlanmasının demokratik toplum düzeni açısından ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edilerek, özgür ve bağımsız basının bulunmadığı bir ortamda adil yargılamadan söz edilemeyeceği vurgulandı. Gazetecilerin bilgiye erişiminin engellenmesinin, gerçeğin ortaya çıkmasını zorlaştıracağına dikkat çekildi.

Bulut, söz konusu uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini belirterek, gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve eşit koşullarda yerine getirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu. Duruşma salonlarında şeffaflık, erişilebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerinin eksiksiz şekilde uygulanması gerektiğini ifade eden Bulut, basın mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirilmesinin önemine işaret etti.

Açıklamada ayrıca, basın özgürlüğüne yönelik her türlü kısıtlamanın doğrudan adalet mekanizmasını etkilediği belirtilerek, 'Özgür basın yoksa adalet de yoktur' ifadesine yer verildi.

Kaynak : PERRE