A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı.

27 Mart Perşembe günü Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede, Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien olacak.

Fransız hakem Letexier, UEFA EURO 2024 Finali'ni 35 yaşında yöneterek bu alanda dikkat çeken isimler arasında yer aldı. UEFA organizasyonlarında görev alan Letexier, uluslararası karşılaşmalarda görev yapmayı sürdürüyor.

Öte yandan Letexier, A Milli Takım maçlarında daha önce görev almazken, Türk kulüplerinin Avrupa kupası karşılaşmalarında hakemlik yaptı. Fransız hakem, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında düdük çaldı.

