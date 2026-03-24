Bazı basın yayın organlarında yer alan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanılarak Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamalarında, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut gübre stoklarının yeterli seviyede olduğu kaydedildi. Türkiye'nin farklı tedarik kanallarına sahip olduğu belirtilerek, arz güvenliğinin kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, küresel gelişmeleri çarpıtarak kamuoyunda panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine işaret edildi.

