İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, bölgedeki askeri stratejilerine ve Basra Körfezi’ndeki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zülfikari, mevcut şartlar altında Basra Körfezi’ne mayın döşemek gibi bir planlarının olmadığını ifade etti.

"Kontrol Tamamen Bizde"

Umman Denizi ve Basra Körfezi’nin kontrolünün İran’ın elinde olduğunu vurgulayan Albay İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı’nın da tamamen kendi denetimleri altında bulunduğunu kaydetti. Stratejik üstünlüğün kendilerinde olduğunu belirten Zülfikari, "Basra Körfezi’ne mayın döşenmesine ihtiyaç duymuyoruz fakat ihtiyaç halinde her türlü imkandan faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

Bölge Dışı Aktörlere Uyarı

Açıklamasında bölge dışı ülkelerin varlığına da değinen Zülfikari, yabancı güçlerin Basra Körfezi'ne müdahale etme hakkı olmadığını ve bölge güvenliğinin yerel aktörlerce sağlanması gerektiğini savundu.



Haber: İRAN / TEKHA