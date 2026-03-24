Saldırıların Şiddeti Artıyor

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, İsrail'e yönelik dron saldırılarının kapsamı, sıklığı ve yoğunluğunun giderek arttığı vurgulandı. Bu saldırıların can ve mal kayıplarına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, sığınaklara zamanında ulaşamadığı için zarar gören kişilerin sayısındaki artışa işaret edildi.

Tahliyeler Mısır Üzerinden Yapılacak

Pekin yönetimi, ülkeden ayrılmak isteyen vatandaşları için tahliye planını da netleştirdi. Yapılan duyuruda, tahliye işlemlerinin Mısır sınırındaki Taba Sınır Kapısı üzerinden organize edileceği bilgisi paylaşıldı. Halen İsrail'de ikamet eden Çin vatandaşlarına; havaalanları, limanlar, elektrik santralleri, rafineriler gibi kilit altyapı tesisleri ile kritik askeri bölgelerden uzak durmaları tavsiyesi verildi.

Pekin’in Tutumu Sertleşti

Çin hükümeti, çatışmaların ilk evresinde İran'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" uyarısı yaparken, İsrail'deki vatandaşları için sadece belirli bölgelerden uzak durulması gerektiğini bildirmişti. Son gelişmeyle birlikte Çin, İsrail için de en yüksek seviyeli güvenlik uyarısını devreye almış oldu.



HABER: ÇİN / TEKHA