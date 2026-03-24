Ağrı Dağı'na tırmanan 5 kişilik dağcı grubu, tipiye yakalandı. Gruptan ayrılarak dağdan inişe geçen Sevil Hasanova (58), kayboldu. Kayıp dağcının bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlimiz Ağrı Dağı Doğubayazıt ilçesi sınırlarında meydana gelen mahsur kalma olayı ile ilgili olarak; 22 Mart Pazar günü öğleden sonra, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, bir grup dağcının yaklaşık 4.700 metre rakımda mahsur kaldığını ve hipotermi riski altında olduğunu bildirmesi üzerine; ilk aşamada Özel İdare, UMKE, Jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi ivedilikle bölgeye sevk edilerek arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.

Bölgede yapılan ilk incelemelerde, rehber eşliğinde tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik gruptan 4 şahsın genel sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılmış ve ekiplerimiz tarafından güvenli alana indirilmiştir. S.Y. isimli şahsın ise daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrıldığı ancak söz konusu alana ulaşmadığı belirlenmiştir. Bu gelişme üzerine 23 Mart Pazartesi günü sabah erken saatlerden itibaren arama kurtarma çalışmaları S.Y. isimli şahsın bulunmasına yönelik olarak yoğunlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma timleri koordinasyonunda yürütülen faaliyetlere hava unsurları da dahil edilmiş; Jandarma envanterine ait hava aracı ile Emniyet birimlerine ait insansız hava aracı bölgede keşif ve arama faaliyetlerine katılmıştır. Ayrıca arama çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla profesyonel dağcılardan oluşan ilave ekipler bölgeye yönlendirilmiştir.

Arama kurtarma faaliyetlerine toplam 11 araç, 3 iş makinesi 1 Jandarma Keşif Uçağı, 2 İHA, 3 dron, 52 personel ile akşam saatlerine kadar devam edilmiştir. Kayıp şahsın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmaları, olumsuz hava şartları ve zorlu arazi koşullarına rağmen kontrollü ve aralıksız şekilde çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

