MSB'den Taziye Mesajı

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın 24 Mart 2026 tarihinde gerçekleştiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bakan Yaşar Güler: "Milletimizin Başı Sağ Olsun"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı taziye mesajında, şehit asker için başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim" dedi.

HABER: AĞRI / TEKHA