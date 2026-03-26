Measures Higher Education Analytics değerlendirmesine göre;

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, Türkiye‘den tek bir bilim insanın yer aldığı Yaşam Bilimleri alanında Dünyanın En Yetenekli 100 Bilim İnsanının sıralandığı listede 61’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Yıldırım hoca ise Sosyal Bilimler alanında Dünyanın En Yetenekli 100 Bilim insanı arasında 2’nci sırada yer alma başarısını gösterdi.

AİÇÜ den yapılan açıklamada Üniversiteyi gururlandıran bu büyük başarıda emeği bulunan Başta Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin’i ve Doç. Dr. Murat Yıldırım’ı tebrik ederiz, başarılarının devamını bekleriz denildi.

Servet ARSLAN/AĞRI-TEKHA