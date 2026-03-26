Suç Örgütü Propagandası Yapan 358 Şahıs Yakalandı





Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde sosyal medya üzerinden suç ve suçluyu öven şahıslara yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, suç örgütü propagandası yaptığı belirlenen 358 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal Medyayı Operasyon Sahasına Çevirdiler

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin dijital platformları örgütsel faaliyetlerini duyurmak için kullandıkları saptandı. Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde; şahısların suç örgütleri arasındaki husumeti sosyal medyaya taşıdıkları, suç faaliyetlerini normalleştirme çabası içine girdikleri ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları belirlendi. Güvenlik güçleri, bu platformların suç örgütlerine yeni eleman kazandırmak amacıyla bir "operasyon sahası" gibi kullanıldığını raporladı.

Dijital Mecralarda "Tetikçi" İlanları Verilmiş

Operasyonun detaylarında, kapalı iletişim grupları üzerinden "tetikçi" temin etmeye yönelik ilanlar verildiği ve tetikçilik yapmak isteyenlerin bu kanallarla irtibat kurduğu ortaya çıktı. Suç faaliyetlerini sergileyen şüphelilerin; motosiklet üzerinde maskeli ve silahlı pozlar verdikleri, paylaşımlarında "sadece ölüler görür" gibi tehditkar ifadeler kullandıkları tespit edildi.

Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

KOM Başkanlığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 358 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda cephanelik çıktı. Aramalarda; 2 adet AK-47 tüfek ve bu silaha ait 87 fişek, 1 adet G1 piyade tüfeği ile 124 fişek, 39 ruhsatsız tabanca, 17 kurusıkı tabanca, 30 av tüfeği, 4 bin 630 fişek ve 11 bin 143 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilerek el konuldu.

Muhabir: Adıyamanlılar Net