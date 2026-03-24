Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Haliliye ilçesine bağlı Uluhan Mahallesi'ndeki elektrik kesintileriyle ilgili TBMM'de 'Şanlıurfa'da elektrik kesintisi yok' AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepki gösterdi. Milletvekili Tanal, vatandaşların günlerdir elektriksiz kaldığını belirterek, 'Sulama yok, üretim yok. Çocuklar karanlıkta, hastalar mağdur, esnaf kepenk kapatma noktasında. Bu tabloyu görmeden konuşmak kolay, ama halk karanlıkta yaşamaya mahkum ediliyor' dedi.

Milletvekili Tanal, devletin vatandaşlara kesintisiz hizmet sağlamakla yükümlü olduğunu vurgulayarak, 'Elektrik bir lüks değil, temel haktır. Şanlıurfa'da insanlar 21. yüzyılda karanlıkta bırakılıyor. Bu sadece bir arıza değil, yönetim zaafıdır' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tanal, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e seslenerek Meclis'teki sözlerinin arkasında durup durmayacağını sordu ve 'Şanlıurfa sahipsiz değildir. Bu sesi duymazsanız biz duyurmaya devam edeceğiz' dedi.

