Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı ve doğrulanmamış paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin esas alınması gerektiği bildirildi.

Öte yandan Yalova Sulh Ceza Hakimliğince operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmamasının önem taşıdığı vurgulandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen planlı operasyon sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Yaşanan olayda 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.