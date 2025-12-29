Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen planlı operasyon sırasında şüphelilerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Yaşanan olayda 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralı personelin hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Operasyonun ardından Bursa'dan Özel Harekât destek ekipleri bölgeye sevk edilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
Öte yandan Yalova Sulh Ceza Hakimliğince operasyonla ilgili geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmamasının önem taşıdığı vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ise sosyal medyada dolaşıma sokulan gerçek dışı ve doğrulanmamış paylaşımlara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin esas alınması gerektiği bildirildi.
