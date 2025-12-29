Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medyada gündeme gelen asılsız iddialara ilişkin olarak, Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı Gülben Ergen'in Adıyaman'a kazandırdığı üçüncü anaokulu açılışı sırasında yaşanan görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Tutdere, paylaşımında, söz konusu görüntülerin ayrıştırılarak algı operasyonuna dönüştürülmesine üzüldüğünü ifade etti.

Başkan Tutdere, açıklamasında, Türkiye'nin dört bir yanında açılan 60 anaokuluyla her kesimin takdirini kazanan Gülben Ergen'in, Adıyaman ziyaretinde şehre kazandırılan üçüncü anaokulunu açmak üzere geldiğini hatırlattı. Tutdere, 'Sayın Gülben Ergen'in, yöresel oyunlarımızı sergileyen gençlerimizin heyecanına ortak olduğu ve onlara moral vermek amacıyla onların parçalarının oluşturduğu samimi anlara ilişkin görüntülerin ayrıştırılarak bir algı operasyonuna dönüştürülmesi ve dergi malzemesi haline getirilmesi; 6 Şubat'ta ağır yara alan kentimize yapılan bu değerli yatırıma gölge düşüyor' ifadelerini kullandı.

'Sanat Sokağı Ziyareti ile Algının Çürütülmesi'

Tutdere, Gülben Ergen'in açılış sonrası Sanat Sokağı'ndaki esnaf ziyareti sırasında iddialara konu olan hanımefendinin iş yerine bizzat konuk olarak samimi bir iletişim kurduğunu ve fotoğraf gösterimi yaptığını belirterek, 'Bu durum, herhangi bir sanat niyetinde olmadığını da ortaya koyuyor' ifadelerine yer verdi.

'Depremin Aydınlık Yönüne Gölge Düşürülmemeli'

Başkan Tutdere, açıklamasında, bu tür iddiaların yalnızca kişilere değil, depremin ardından ortaya çıkan aydınlık gelişmelere ve dayanışmaya gölge düşürme riski taşıdığını vurguladı. Tutdere, Gülben Ergen'in nezdinde, Adıyaman ve depremden etkilenen diğer iller için yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlerin değerli katkılarına dikkat çekerek, insanları gerçeği yansıtan iddialar yerine, yapılan bu anlamlı hizmete odaklanmaya çağırdı.

Tutdere, sosyal medya paylaşımında, 'İnsanlardan, gerçeği yansıtan iddialar yerine, seçeneklerin geleceği için yapılan bu anlamlı hizmete odaklanmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum' ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Kaynak : PERRE