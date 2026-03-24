Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, Türk vatandaşlarını ilgilendiren CAN+ (hızlı vize) sürecini Türkiye Gazetesi'ne açıkladı. Buna göre, son 10 yılda Kanada geçici ikamet veya geçerli ABD vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının başvuruları hızlandırılıyor. Başvuru için standart vize işlemi dışında ekstra bir adım gerekmiyor.

Sistem Nasıl İşliyor?

Geçerli ABD vizesi veya son 10 yılda Kanada ziyareti olan Türk vatandaşları, sistem tarafından otomatik olarak öncelikli kategoriye alınıyor. Daha az belgeyle ve kısa sürede vize alabiliyorlar.

Şeffaflık ve Takip Sözleri

Bakanlık, başvuru sahiplerinin sabrını takdir ettiklerini belirterek, çevrimiçi işlem süreleri aracının geliştirildiğini açıkladı. Başvurular, menşe ülke ayrımı yapılmadan bireysel olarak değerlendiriliyor.

Başvuru Durumu Takibi

Vatandaşlar başvuru durumlarını çevrimiçi kontrol edebilir veya IRCC Web Form üzerinden iletişime geçebilir. Müşteri destek hattı 1-888-242-2100 olarak duyuruldu.

Deprem Vizesi İddialarına Yalanlama

Kanada Türk Federasyonu, TS2023 kapsamında Türk vatandaşlarının Türkiye'ye iade edileceği iddialarını yalanladı. Federasyon, sürecin Bakanlık ve IRCC ile yakından takip edildiğini ve doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

TS2023 Vize Takibi

2023 depremi sonrası verilen özel çalışma ve oturum izinlerinin titizlikle izlendiği bildirildi. Bakanlık, her başvurunun bireysel olarak incelendiğini ve spekülasyon yapılamayacağını vurguladı.

Kaynak : PERRE