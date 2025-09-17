Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlediği operasyonda 65 gram eroin, 20 gram reçine esrar ve 3 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 1 parça halinde 65 gram eroin, 4 parça halinde 20 gram reçine esrar ve 1 parça halinde 3 gram esrar bulundu.


Soruşturmayı yürüten savcılık, 7 adet suç kaydı bulunan 62 yaşındaki İ.E.’nin tutuklanmasına karar verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İGF