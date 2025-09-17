Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Düzce'de bir kadın evinde ölü bulundu

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlediği operasyonda 65 gram eroin, 20 gram reçine esrar ve 3 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 1 parça halinde 65 gram eroin, 4 parça halinde 20 gram reçine esrar ve 1 parça halinde 3 gram esrar bulundu.

