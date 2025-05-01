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Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Elif Y.'e ait 81 AAN 528 plakalı otomobilin üzerine gece saatlerinde maskeli bir kişi tarafından yanıcı madde döküldüğü ve ateşe verildiği iddia edildi.

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