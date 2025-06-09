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Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, aksayan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yaralı T. Ş.’e ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Y. B. idaresindeki 81 ACN 309 plakalı otomobil ile G. A. yönetimindeki 34 CZU 926 plakalı otomobilin çarpışması sonucu 81 ACN 309 plakalı araçta yolcu olan T. Ş. yaralandı.

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