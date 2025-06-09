Yaz sezonuna İzmir Çeşme Alaçatı'da Şerefe’de muhteşem bir başlangıç yapan İrem Derici, 21 Haziran’da yeniden sahnede olacak.

Muhteşem enerjisi, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Alaçatı’yı müziğe doyuran İrem Derici, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Her şarkısında dinleyicileriyle bütünleşen sanatçı, sahnedeki neşesi ve samimi tavırlarıyla gönülleri bir kez daha fethetti.

Konser sonrası sosyal medyadan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmeyen Derici, büyük ilgi gören sahne kostümüyle de geceye damgasını vurdu.

Performansı izleyenlerden tam not alan İrem Derici’ye yoğun istek üzerine ikinci konser tarihi de kesinleşti.

İrem Derici, 21 Haziran Cumartesi gecesi yeniden Alaçatı Şerefe’de sahne alacak. Yazın ritmini belirleyen bu özel gece için rezervasyonlar şimdiden alınmaya başladı.