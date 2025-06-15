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Bu arada, şüpheliden uyuşturucu temin ettiği tespit edilen 3 kişi hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçlamasıyla gözaltına alınan U.Y.P., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aramalarda, 5 parça halinde toplam 15 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan 1 cam aparat, 61 adet 9x19 mm tabanca fişeği ve 28 adet kuru sıkı fişeği bulundu.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen U.Y.P. adlı şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilçam Köyü’nde düzenlediği operasyonda önemli bir başarı elde etti.

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