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Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “LGS’ye girecek evlatlarımıza başarılar diliyor, her birini gözlerinden öpüyorum. Sınavın genç kardeşlerim ve kıymetli aileleri için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılan öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

LGS, yurt genelinde ve yurt dışında binlerce sınav merkezinde start alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temennileri gençlere moral desteği sağladı.

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