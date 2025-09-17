Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Kahta 02 Spor, Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor kupaya erken veda etti, Kahta 02 Spor tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası Maç Sonucu: Kahta 02 Spor, Adana Demirspor’u 2-1 Yenerek Turladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda büyük bir sürpriz yaşandı. Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Kahta 02 Spor’a 2-1 mağlup olarak kupaya erken veda etti.

Maçın Golleri ve Kritik Anlar

Adıyaman’da oynanan karşılaşmada ilk gol ev sahibi ekipten geldi. 12. dakikada Hayri Küçükoğlu, Kahta 02 Spor’u öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının son bölümlerinde heyecan doruğa çıktı. 86. dakikada Ömer Akar’ın golüyle Kahta 02 Spor farkı ikiye çıkardı.

Adana Demirspor ise 90. dakikada Salih Kavrazlı ile farkı bire indirse de kalan sürede beraberlik için yeterli olmadı.

Kahta 02 Spor 3. Tura Yükseldi

Alınan bu sonuçla Kahta 02 Spor adını 3. tura yazdırırken, Adana Demirspor Ziraat Türkiye Kupası’na daha ikinci turda veda etti. Bu skor, futbolseverler arasında “kupada erken sürpriz” olarak değerlendirildi.

Haber: Mehmet Elçi