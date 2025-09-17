Şeriban ÖZÇAKMAK– ORC Araştırma yeni anket sonuçlarını paylaştı. Gazze/Filistin politikaları konusunda "En beğenilen siyasetçiler" içerikli anket araştırmasına göre, 10 milletvekili arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Kurtulmuş, yüzde 12,5’lik oy oranıyla en beğenilen siyasetçi oldu. Gelecek parti Denizli Milletvekili Silkin Ün, yüzde 9,6 ile ikinci sırada yer alırken, İYİ Parti Denizli Milletvekili Turhan Çömez ise yüzde 9,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 10’da yer alan diğer isimler ise şöyle:

Yeniden Refah Partisi Genel başkanı: 8,5

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç: 6,1

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın: 5,3

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: 5,2

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: 4,5

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: 4,2

Yeniden Refah Konya Milletvekili Ali Yüksel: 4,0

Kaynak : PHA