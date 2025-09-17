Şeriban ÖZÇAKMAK – Son günlerde WhatsApp ve sosyal medya üzerinden yayılan “kutsal kitap” içerikli mesajlar, Adıyaman’da tartışmalara yol açtı. Diyarbakır merkezli olduğu öne sürülen ve misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen bir yapının, Adıyaman’da da şube açmaya çalıştığı iddia edildi. Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, yaptığı yazılı açıklamada bu girişimlere sert sözlerle tepki gösterdi.

WhatsApp Mesajında Ücretsiz “Kutsal Kitap” Çağrısı

Perre Haber Ajansı’nın ulaştığı ekran görüntüsünde, yabancı numaradan gelen mesajda “Kutsalkitap.org’dan ve özellikle benden, Octave’den merhaba” ifadeleriyle başlayan bir metin dikkat çekti. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Amacım, sizi Kutsal Kitabın ücretsiz bir kopyasını edinmeye teşvik etmek, çünkü yalnızca Tanrı’nın sözü insan kalbini sakinleştirebilir…”

“Ücretsiz bir Kutsal Kitap istiyorsanız, lütfen bu mesaja cevap verin, Kutsalkitap.org’dan nasıl alabileceğinizi size bildireceğim.”

“Diyarbakırlı Türk Hıristiyanlar’ın Adıyaman’a taşındığını bildirmek için yazıyorum. Bir bina inşa ettiler ve Adıyaman halkına hizmet etmeyi umuyorlar.”

“Yakın gelecekte sizinle yüz yüze görüşmek için iletişime geçebilirler. Umarım olumlu yanıt verirsiniz.”

Mesajın, Adıyaman’da doğrudan temas kurmaya hazırlanan bir grubun faaliyetlerine işaret etmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Gönder: ‘Müslüman Mahallesinde Salyangoz Sattırmayız’

Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde sosyal medya ve WhatsApp üzerinden ‘kutsal kitap’ adı altında yapılan çağrılarla, Müslüman Türk milletimizin inanç ve değerlerine yönelik açık bir saldırı gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerin merkezinin Diyarbakır’da olduğu ve sözüm ona misyonerlik çalışmaları yürüttükleri, şimdi ise Adıyaman’da da şube açmaya kalkıştıkları açıkça görülmektedir. Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Bu sözümüzün arkasındayız, kararlıyız ve asla geri adım atmayacağız.”

‘Türk Milleti İmanıyla Ayakta Kalmıştır’

Gönder, Türk milletinin tarih boyunca İslam ülküsü uğruna mücadele verdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bizim töremiz bellidir. Müslüman Türk töresi, asırlardır İslam’ın sancaktarlığını yapmış ve Türk milletini ayakta tutan en büyük güç olmuştur. Bu millet, Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a kadar İslam ülküsü uğruna şehit vermiş, bayrağını yere düşürmemiştir. Türk milletinin imanını zayıflatmaya, gençlerimizi köksüz ve kimliksiz bırakmaya yönelik her türlü girişim, karşısında Hedef Kızılelma Derneği’ni ve Adıyaman halkını bulacaktır. Kanunlardaki boşluklardan faydalanarak bu topraklara nifak sokmaya çalışan hiçbir yapıya geçit vermeyeceğiz.”

‘Adıyaman’ın Manevi İkliminde Oyun Kuramazsınız’

Gönder, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Adıyaman, Müslüman Türk’ün diyarıdır. Bu topraklarda yaşayan Türk gençliği, ne sizin oyunlarınıza ne de kirli emellerinize asla boyun eğmeyecektir. Bizler, İslam ülküsü uğruna can vermeyi şeref bilen bir milletin evlatlarıyız. Merkezi Diyarbakır’da bulunan ve misyonerlik kisvesi altında faaliyet yürütmeye çalışan bu yapıların, Adıyaman’da da şube açma girişimlerini çok yakından takip ediyoruz. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Adıyaman’ın manevi ikliminde, Müslüman Türk gençliğinin iradesi üzerinde oyun kurmanıza asla müsaade edilmeyecektir.”

‘Son Nefesimize Kadar Mücadele Edeceğiz’

Gönder, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Türk milletinin töresi, inancı ve istikbali için son nefesimize kadar mücadele edeceğimizi, bu tür kirli faaliyetlere asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha bütün kamuoyuna duyuruyoruz.”

