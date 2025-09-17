Gülbahar SÜNGÜ – Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin temeli, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında 27 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında yürütülen Dışişleri Bakanlığı yerleşkesinin inşaat çalışmalarının 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bakanlığın yeni yerleşkesiyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 354 bin metrekareye inşa edilen yerleşkenin günlük 6 bin kişiye hizmet verecek bir kapasiteyle tasarlandığını açıkladı.

“Türkiye'ye dış ilişkilerde güçlü bir mimari kazandırmayı hedefledik”

Yerleşkenin ekolojik ve estetik bir yapı olarak Ankara’ya değer katacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Projenin toplam inşaat alanı ise 354 bin metrekareyi buluyor. Yerleşke günlük 6 bin kişiye hizmet verecek bir kapasiteyle tasarlandı. 1600 araçlık kapalı otoparkı, 750 kişilik konferans salonu, 2 bin 600 kişilik yemekhane ve çeşitli destek birimleri, bir adet 80 kişilik ve 2 adet 40 kişilik basın toplantısı salonuyla yerleşkemiz modern, konforlu ve organizasyonel verimliliği yüksek bir eser olacaktır. 360 bin metrekarelik yeşil alanı ve 146 bin metrekare büyüklüğündeki sert zemin düzenlemesiyle herkesin rahat edeceği, kullanıcı dostu, ekolojik ve estetik bir yapı olarak şehrimize değer kazandıracaktır. Burada şuna da dikkatinizi çekmekte fayda görüyorum, mimarideki 'biçim işlevi takip eder' ilkesine bu projede 'biçim gücü ifade eder' anlayışını da ekledik. Böylece başkent Ankara'ya yeni bir silüet, Türkiye'ye dış ilişkilerde güçlü bir mimari kazandırmayı hedefledik” dedi.

“Yerleşke, Türk diplomasisinin hafızasını aynı çatı altında buluşturacak”

Projenin Bakanlığın gurur tablosu olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin küresel duruşunu yansıtan, güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin, şehrimizin simgelerinden biri olacağına inanıyorum. Her bakımdan iftihar verici bir projeyi Dışişleri Bakanlığımıza kazandıracak olmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Şurası tartışmasız bir hakikattir ki hariciye teşkilatımız asırlara dayanan geleneğiyle devletimizin yüz akı olmuş bir kurumdur. Devlet teşkilatımız içinde tarih boyunca müstesna bir mevkiye sahip olan Bakanlığımız, aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan kapısıdır. Dolayısıyla Bakanlığımızın tarihine, misyonuna ve temsil sorumluluğuna layık ihtiyaçlarına göre tasarlanan müstakil bir hizmet binasına kavuşacak olması çok kıymetli bir adımdır. Yerleşke, Türk diplomasisinin hafızasını, bugününü ve geleceğini aynı çatı altında buluşturacak. Güçlü, modern ve kalıcı bir eser olan bu yerleşkenin simgelerden biri olacağına inanıyorum. Bu projeye katkı yapan herkese tebriklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA