Kaza, akşam saatlerinde Sincik ilçesine bağlı Çavçük köyü yakınlarında meydana geldi. Osman Göğüs yönetimindeki 63 AJL 958 plakalı hafriyat kamyonu, yol kenarına hafriyat dökerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Göğüs’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Göğüs’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Sincik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA