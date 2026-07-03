Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaçak ve sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik düzenlenen polis operasyonunda yaklaşık 2 ton üretim malzemesi ele geçirildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 53 yaşındaki Y.Ç.'ye ait iş yeri ve araçta arama yapıldı. Aramalarda 490 litre etil alkol, kaçak alkol yapımında kullanıldığı belirtilen 1.168 aroma verici kit ile farklı markalara ait 315 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün bulundu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konuldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte alkol faaliyetlerinin önlenmesine yönelik Adapazarı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Y.Ç.'ye ait iş yeri ile araçta detaylı arama yaptı. Yapılan kontrollerde yaklaşık 2 ton kaçak ve sahte alkol üretiminde kullanılacağı belirtilen malzeme tespit edildi.

Aramalarda, 490 litresi birer litrelik ambalajlarda bulunan etil alkol ile kaçak alkol yapımında kullanılan 1.168 aroma verici kit ele geçirildi. Ekipler ayrıca farklı markalara ait 315 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürüne el koydu.

Operasyon kapsamında Y.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.