Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Siverek’te çalışmalarına devam eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Takoran Vadisi güzergâhındaki kırsal Desman ve Baki Mahallelerine giden yollarda stabilize yol çalışması başlattı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, mahallelerdeki yol şartlarının iyileştirilmesi ve ulaşımın daha rahat hale gelmesi hedefleniyor.

Desman Mahallesi sakinleri, bozuk olan yollarının gerçekleştirilen çalışmalarla güvenli hale geldiğini belirterek, bundan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.



Kaynak : PHA