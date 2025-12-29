Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kura bugün Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, bir takım ziyaretlerde bulunmak ve 500 bin sosyal konut kura çekimine katılmak üzere bugün Adıyaman'a geldi.

Adıyaman'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette; Adıyaman'ın yeniden ihya ve inşa süreci, devam eden ve planlanan kalıcı konut çalışmaları ile şehrin geleceğine yönelik projeler ele alındı.

